Medico accusato di corruzione e falsi certificati. L’Ordine di Ferrara si è costituito parte civile

Nell’ambito del procedimento giudiziario nei confronti di Carmen Salvatore, medico di 54 anni originaria di Napoli e residente a Bologna, e che ha prestato servizio nel carcere di Ferrara da maggio del 2021 a marzo scorso, accusata di corruzione e falso in atto pubblico, ieri mattina si è costituito parte civile l’Ordine dei medici di Ferrara. Costituzione che è stata accettata dal giudice dell’udienza preliminare Danilo Russo, cui si era opposta il legale che assiste Salvatore, l’avvocato Irene Costantino. Il giudice ha accettato la richiesta dell’Ordine estense riconoscendo, in sintesi, il danno di immagine. Nel contempo ha ordinato al pm che ha coordinato le indagini, Ciro Alberto Savino, ieri assente, di specificare meglio i capi di imputazione, soprattutto nella parte che riguarda il coinvolgimento del detenuto che accusa il medico. Secondo l’accusa Salvatore attestava patologie inesistenti – alcune volte un attacco ischemico, altre problemi alla vista – ma tali da richiedere il ricovero in ospedale e quindi l’uscita dal carcere.