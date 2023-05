Medico picchiato Tuona la Lega "Adesso basta"

di Laura Guerra

"Medico aggredito al Pronto soccorso di Cento: da anni chiediamo di promuovere politiche per rendere sicuri i luoghi di cura". Sono le parole del consigliere regionale della Lega, Fabio Bergamini che punta il dito contro viale Aldo Moro a seguito del paziente che ha sferrato, domenica mattina, un pugno a un medico di turno, a suo dire responsabile della lunga attesa prima di essere visitato. Episodio non isolato visto che spesso il personale del Pronto soccorso si trova ad avere a che fare con personaggi, anche noti alle forze dell’ordine, spesso ubriachi. "L’Emilia-Romagna è una delle regioni più colpite dal fenomeno della violenza su medici, infermieri e operatori sanitari che lavorano sotto organico e con turni sfiancanti – dice Bergamini – avevamo avvertito che la situazione nei Ps regionali e nei luoghi di cura in genere era esplosiva. Abbiamo proposto l’implementazione del personale, in particolare per concedere turni di riposo e accorciare l’attesa dei pazienti. Oltre a momenti formativi destinati agli operatori, per cercare di disinnescare situazioni di potenziale conflitto, sostegno psicologico e premiando con incentivi le organizzazioni più virtuose, che hanno ridotto il numero di episodi violenti, in cui spesso il personale viene lasciato solo. Con la solita arroganza non siamo stati ascoltati dalla maggioranza in Regione e ora registriamo l’ennesimo episodio di violenza in un nostro ospedale. E’ inaccettabile".

Anche il segretario provinciale del sindacato Unarma di Ferrara, Roberto Pini, esprime solidarietà al personale medico per l’aggressione e si congratula con i colleghi della Compagnia carabinieri di Cento che hanno operato l’arresto, ribadendo anche "di rimanere attento alla valutazione da parte della giunta Bonaccini, della riorganizzazione del Ps e del nosocomio centese".

A questo argomento si aggancia anche la voce forte della capogruppo centese di Fratelli d’Italia. "In 20 giorni, abbiamo raccolto e depositato assieme a tutti gli alleati di centrodestra, 7070 firme grazie alla grande mobilitazione dei cittadini, per dire no al depotenziamento del pronto soccorso e alla chiusura del reparto maternità del nostro ospedale – tuona Francesca Caldarone – manca però quella del sindaco. Non parliamo poi del silenzio imbarazzante nei mesi scorsi di questa amministrazione e dell’assessore alla sanità Mario Pedaci, che lavora in ospedale ma ha sempre taciuto sulla questione. Siamo stanchi di questa politica lontana dalle esigenze dei cittadini e vicina solo agli interessi del proprio partito e lotteremo con tutti i mezzi democratici".