Medico trasferito, l’Ausl: "Assicurata l’assistenza"

"Nessun cittadino rimane senza assistenza di base". L’azienda Asl risponde così alle preoccupazioni dei cittadini di Vigarano Pieve e della giunta municipale che nei giorni scorsi, hanno evidenziato il problema dopo l’ennesimo trasferimento di un medico. "In termini generali la difficoltà a reperire professionisti sanitari, tra cui medici di medicina generale, è una problematica ormai sistemica che tutte le Aziende Sanitarie stanno affrontando – premette la direzione Asl -. In virtù di tale situazione e del loro rapporto di lavoro di tipo convenzionale, i medici presenti sul territorio hanno la possibilità di scegliere le aree più densamente popolate ed urbane, senza che l’Azienda abbia strumenti per intervenire. Questo può provocare, specie nelle aree più periferiche, un significativo turnover di professionisti, ma in ogni caso nessun cittadino rimane senza assistenza di base". Poi il riferimento al caso specifico: "La Direzione sta prestando la massima attenzione nei confronti dei cittadini di Vigarano Pieve – spiega l’Asl -. Infatti, appena ricevuta notizia che la dottoressa, per propria scelta autonoma, aveva deciso di interrompere la propria presenza nella località, ha immediatamente individuato una sostituta che prenderà servizio in zona. Si tratta di una dottoressa che già svolge la funzione di medico di famiglia a Vigarano Mainarda e che ha accettato di svolgere la propria attività anche a Vigarano Pieve: i pazienti potranno dunque rivolgersi direttamente a lei. Questa azione tempestiva garantirà la prosecuzione del servizio, senza interruzioni". Contestualmente Asl ha bandito la "zona carente", ovvero "l’avviso con il quale si intende dare risposta strutturata alle esigenze della cittadinanza locale".

cl.f.