"Medie imprese, dal governo un piano timido"

FERRARADopo l’approvazione del disegno di legge per le piccole e medie imprese da parte del consiglio dei ministri, Confesercenti esprime una valutazione fortemente critica sul contenuto del provvedimento, che appare "ben lontano" dalle aspettative e dalle necessità del sistema delle Pmi italiane. Nicola Scolamacchia, presidente provinciale dell’associazione, è netto. "Ci attendevamo una legge che potesse davvero essere una svolta per le Pmi – afferma –, che da troppo tempo aspettano risposte concrete e risolutive per le problematiche che affrontano ogni giorno. La legge doveva essere un atto rivoluzionario. Invece, dopo 14 anni, ci troviamo con misure troppo timide e, soprattutto, insufficienti per valorizzare adeguatamente il sistema delle micro, piccole e medie imprese italiane". Il provvedimento approvato dal governo, pur contenendo alcune misure apprezzabili, "non affronta in modo adeguato" le sfide strutturali e urgenti che le Pmi italiane si trovano ad affrontare. "Alcuni interventi, come la lotta alle false recensioni, sono positivi, specialmente per i settori del turismo e della ristorazione – prosegue Scolamacchia –. Buono anche l’annuncio di provvedimenti a favore dei Confidi, seppure rimandati a decreti successivi, e l’istituzione di un tavolo di confronto permanente con le associazioni datoriali. Apprezziamo anche l’impegno a mantenere la cadenza annuale della legge, ma siamo lontani dal risultato che ci aspettavamo". Ciò che manca, secondo Confesercenti, "è una visione d’insieme che prenda in considerazione le problematiche storiche delle Pmi italiane, come la crescente difficoltà nell’apertura di nuove attività, la desertificazione commerciale e la concorrenza dei giganti internazionali".