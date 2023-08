"Medie più green con i pannelli fotovoltaici"

La giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economicadefinitivo dell’intervento di realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla scuola secondaria di primo grado ‘Corrado Govoni’ di Copparo. L’opera prevede, oltre alla realizzazione di impianto fotovoltaico, anche la fornitura di portabiciclette elettriche. L’intervento è finanziato per 90mila euro dall’assegnazione di contributi per la messa in sicurezza ed efficientamento energetico, confluiti poi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica.

Il plesso è già stato oggetto di lavori di riqualificazione energetica legati al bando Por Fesr (Programma operativo del Fondo europeo di sviluppo regionale dell’Emilia-Romagna) Asse 4, con interventi che hanno riguardato la sostituzione dei corpi illuminati esistenti con lampade a led, che ha interessato ben 494 punti luce, la sostituzione di tutti i serramenti con vetrocamere basso emissive e telai ad alte prestazioni termiche per 227 infissi tra porte e finestre e l’installazione delle tende nelle maxi finestre dell’ala centrale. Operazioni che, oltre al risparmio energetico, garantiscono un miglioramento del comfort termico. La scuola media e la palestra sono state inserite inoltre nell’appalto per la gestione calore: in questo ambito si è proceduto alla sostituzione dei serramenti esistenti con serramenti in pvc a taglio termico dotati di vetrocamera basso emissivi e telai ad alte prestazioni termiche e dei corpi illuminati con lampade a led, nonché l’isolamento termico dei controsoffitti di entrambe le strutture.

La palestra è stata fra l’altro sottoposta a restyling con il rifacimento della pavimentazione di gioco e della pavimentazione della tribuna, con l’installazione di una rete para palloni in polietilene ad alta resistenza, a protezione del controsoffitto, e con la tinteggiatura delle pareti interne, comprensivi dei ripristini della muratura ammalorata. Quindi, grazie a questo nuovo finanziamento sarà aggiunto un nuovo tassello utile al miglioramento dell’istituto scolastico copparese sotto l’aspetto del comfort e del risparmio energetico, raggiungibili anche attraverso la realizzazione del nuovo impianto fotovoltaico e la fornitura di portabiciclette elettriche.

Valerio Franzoni