Medio Oriente e polemiche: "Palestinesi e antifascismo, una forzatura pericolosa"

"La lotta dei palestinesi non può essere accostata alla Resistenza italiana". Parola di storico. Il posizionamento ai piedi della lapide che ricorda i martiri dell’Eccidio del ‘43 della foto di Anas al Sharif, giornalista di Al-Jazeera ucciso durante un bombardamento nella striscia di Gaza, ha suscitato dibattito. E il cuore della discussione ruota proprio intorno all’opportunità o meno di creare un parallelismo tra oggi e allora, tra l’Italia e il Medio Oriente. In questo senso Andrea Baravelli, docente di Storia contemporanea a Unife, sgombra il campo da equivoci e invita a evitare "pericolosi" accostamenti.

Professor Baravelli, da studioso, la lotta di Hamas e quella dei nostri antifascisti sono in qualche modo assimilabili?

"Non lo sono. Qualsiasi storico può dire che sono eventi totalmente diversi. La storia è la disciplina del contesto e, in questo caso, il contesto è incomparabile".

In che senso?

"Nel senso che ciò che è successo in Italia tra il ‘43 e il ‘45 ha caratteristiche completamente diverse. L’unico modo di tracciare una linea sarebbe tirare fuori la questione dell’uguaglianza delle vittime. Ma qui entriamo nel campo dell’etica e non della storia".

Perché, secondo il suo punto di vista, i pro-Pal attuano questo parallelismo?

"È evidente che si lega a una legittimità forte del mito resistenziale. Sia chiaro, sia come persona che come docente ritengo che la nostra storia sia stata positivamente e fortemente influenzata dal mito resistenziale e antifascista. Allo stesso tempo credo però che collegare l’oggi al periodo della Resistenza sia una forzatura pericolosa che, invece di sostenere, indebolisce la causa".

Chi compie questo parallelismo spesso trova la chiave di lettura nella lotta oppressi-oppressori.

"Ci può stare, ma non lo posso accettare. Non è così semplice. La storia dell’antifascismo in Italia è talmente complessa e fatta di luci e ombre che volerla applicare in un contesto così differente produce più ombra che luce".

Un ragionamento simile lo si fece anche con la guerra in Ucraina.

"Stesso discorso, anche se l’Ucraina è più vicina a noi geograficamente e culturalmente. In generale credo che polemiche di questo genere, alimentate da forze che si etichettano di sinistra, siano a doppio taglio sia per la sinistra stessa che per il mito antifascista".

Vede un ritorno dell’antisemitismo in Europa?

"Sì. L’antisemitismo è un costrutto culturale particolarmente forte che riemerge in maniera carsica ogni volta che ci sono difficoltà rispetto alle culture politiche dominanti. E non può essere limitato solo all’esperienza nazista. La figura dell’ebreo a-storico (il plutocrate, il comunista, Netanyahu...) è molto utile e torna prepotentemente quando il Continente è in crisi".

È ancora attuale la dicotomia fascismo-antifascismo?

"Non ritengo che il fascismo sia una categoria a-storica. Ha un impianto preciso, nasce negli anni ‘20 per motivi determinati. Difficile poterlo riproporre ad anni di distanza. Certo è che ciò che nasce dalla lotta al fascismo è un sistema di valori che ha impregnato la nostra storia recente. E buttarlo via è sbagliato, inutile e autolesionista".

Ritiene che in Italia ci sia un tentativo di indebolire quello che ha definito il ‘mito dell’antifascismo’?

"Un tentativo in questo senso è in essere da tempo in maniera evidente e diciamo che è un po’ un refrain del centrodestra. C’è una galassia culturale, prima ancora che partitica, che sta lavorando da almeno vent’anni per sostituire il mito resistenziale con una lettura diversa della convivenza civile e politica".