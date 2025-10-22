Mediobanca apre una filiale in viale Cavour

Mediobanca Premier rafforza la propria presenza in Emilia-Romagna con l’inaugurazione della nuova filiale nel cuore di Ferrara, in viale Cavour, 90. La presenza di Mediobanca Premier anche a Ferrara conferma l’interesse verso un territorio che si distingue per una rete vivace di professionisti, un tessuto di piccole e medie imprese e di importanti distretti industriali che la banca può affiancare al meglio nelle scelte di gestione del patrimonio personale e aziendale, grazie a una piattaforma di Wealth management di assoluto livello e a una consulenza sempre più specializzata e vicina alle esigenze locali. Il rafforzamento territoriale di Mediobanca Premier nella regione mira a offrire un servizio multicanale che integra una rete di professionisti qualificati e certificati, presidi specializzati di supporto e soluzioni innovative dal punto di vista tecnologico. Tutto ciò è pensato per garantire al cliente un servizio responsabile, una relazione di prossimità e una risposta rapida alle sue esigenze. "Le prospettive di crescita del private banking confermano il ruolo sempre più centrale della consulenza professionale nelle scelte di investimento delle famiglie italiane. In un contesto in continua evoluzione, il nostro obiettivo è accompagnare i clienti nella valorizzazione dei patrimoni, offrendo soluzioni su misura e una relazione di fiducia che si consolida nel tempo. Abbiamo rafforzato la nostra offerta ampliando e diversificando le soluzioni disponibili: dal potenziamento degli investimenti tradizionali, con particolare attenzione al risparmio gestito e alle gestioni patrimoniali, all’accesso a strumenti alternativi come private insurance e private markets" commenta il vicedirettore generale e direttore centrale commerciale Gianluca Talato.