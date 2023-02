Mega impianto fotovoltaico, il sindaco: "Il via libera? La colpa è delle leggi del Governo"

"Un mega impianto fotovoltaico grande come venti campi di calcio nel Portuense? Si rivolga al governo Meloni". E’ la replica del sindaco di Portomaggiore, Dario Bernardi, alla polemica sollevata dal segretario comunale della Lega , Massimo Contarini, che aveva criticato la delibera che dava l’ok all’operazione che si mangia terreno agricolo. "Il consigliere Massimo Contarini si può rivolgere al suo Governo (di centrodestra ndr) – controbatte il primo cittadino - per modificare le norme che regolano gli impianti fotovoltaici in zone rurali: mi troverà di sicuro d’accordo se lo farà. Le leggi nazionali hanno liberalizzato molto i terreni idonei agli impianti, tra cui ricadono anche quelli agricoli, con ben pochi vincoli. Non siamo ovviamente noi a stabilire l’importo delle misure di compensazione, è fissato da una legge nazionale dal 2010 in base alla potenza dell’impianto".

Franco Vanini