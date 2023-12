Mega presepe al centro sociale: "In esposizione 150 personaggi"

Taglio del nastro ieri a Codifiume per il mega presepe artistico. Che si rianima dopo 10 anni: non più in chiesa, ma al centro sociale "La Confina". Aperto sino al 28 gennaio, ogni fine settimana, festivi e prefestivi, occupa, su tre piani, 200 metri quadrati. Espone 150 personaggi statici, e 40 in movimento. La maxi struttura meccanica, tra le più grandi d’ Italia, è stata visitata nel tempo (25 anni) da migliaia di persone. E presto anche dalle Tv. Realizzata da volontari del paese, la Natività e la Sacra Famiglia sono incorniciati in una suggestiva riproduzione degli ambienti dell’epoca: effetto luci, il trasparire del giorno e della notte, lo scorrere dell’acqua e degli eventi climatici, luoghi e gestualità di vita quotidiana e dei mestieri. Il fac-totum del progetto, Enrico Bonzi, ha ricevuto gli elogi da parte di tutti gli invitati, soprattutto del vicepresidente dell’ordine dei giornalisti dell’Emilia-Romagna, Roberto Zalambani.