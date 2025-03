"Meglio puntare sul mercato locale"

Mario Villa è molto contrariato. "Una scelta scellerata a mio personale parere – afferma –, si va a colpire come sempre i cittadini, già dobbiamo dar conto degli aumenti continui su tutti i prodotti e utenze. La speranza che questa decisione che spaventa i cittadini italiani e non solo venga rivista, che si cambi strada. A questo punto può diventare l’occasione – auspica – anche per valorizzare ancora di più le nostre eccellenze italiane, puntando sul mercato locale, arginando dove è possibile quello estero. Una situazione davvero assurda. La politica deve fare la sua parte".