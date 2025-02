’Mein liebes’, apre la mostra su lesbiche e transgender deportate nei lager

Si chiama “Mein liebes, storie di donne lesbiche e transgender internate nei campi di concentramento e sterminio nella germania nazista“ la mostra che aprirà le porte oggi, alle 17, in via Ripagrande 12. Curata da Claudio Tosi, è nata da una approfondita ricerca storica di Delfina Tromboni. Interverranno: Manuela Macario, garante dei diritti dei detenuti per Ferrara, Davide Guarnieri, direttore Archivio storico, Giacomo Catucci, responsabile cultura Arcigay. L’iniziativa è frutto della collaborazione tra Arcigay nazionale, Rete donne transfemminista di Arcigay e Archivio di Stato. La mostra sarà aperta domani dalle 16.30 alle 19.30 con visita giudata. Da lunedì a mercoledì dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. Per tutto il mese sarà fruibile su appuntamento.