’Melasogno’, ultimo fine settimana

Ultimo fine settimana a Consandolo con "Melasogno": oggi e domani nel campo sportivo della frazione argentana sotto la tensostruttura si potrà cenare con piatti a base di mela, dall’antipasto al dolce, declinata in vari di tipo di piatti preparati dai volontari della sagra, che offrono la loro disponibilità sia in cucina che per il servizio in sala. Ci sarà anche un bar per sorseggiare un aperitivo.