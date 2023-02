Ferrara, salvò da un incendio delle famiglie: una corona per ricordare Fardella

l'eroe fardella

Ferrara, 6 febbraio 2023 – Si è svolta stamattina al cimitero di Quacchio, a Ferrara, la cerimonia in memoria della Guardia Scelta di Pubblica Sicurezza Melchiorre Fardella.

Il Questore di Ferrara, Salvatore Calabrese, ha deposto assieme alla moglie e ai familiari, una corona d’alloro. Melchiorre Fardella, in servizio presso la Polizia Scientifica della Questura di Ferrara, morì il 6 febbraio 1976 all’età di 34 anni per aver prestato soccorso alle vittime di un incendio divampato in un negozio di abbigliamento di Ferrara in via Mortara.

Intorno alle 16.15 di quel giorno, infatti, Fardella si trovò a passare nella via, libero dal servizio, e intervenne immediatamente per porre in salvo i presenti. Un altro dei soccorritori, un uomo di 60 anni, venne colpito da un malore e cadde svenuto al suolo.

Fardella, incurante delle fiamme incombenti, riuscì ad afferrarlo e caricarlo sulle proprie spalle portandolo in salvo all’esterno del negozio. Rientrò poi nei locali, ma qui venne colpito da un malore, evidentemente provocato dai fumi dell’incendio. Immediatamente soccorso, morì sull’ambulanza mentre veniva portato in ospedale.

Melchiorre Fardella era sposato e padre di un bimbo di 3 anni. Per questo eroico gesto venne insignito, alla memoria, della medaglia d’oro al valor civile. Gli sono state intitolate la sede della locale sezione Anps (Associazione Nazionale Polizia di Stato), l’aula didattica della Questura di Ferrara e, nella zona di via Bologna, una strada.