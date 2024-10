Mele e fragole, Civ protagonista alla fiera di Madrid

Si è appena conclusa con successo la partecipazione del Consorzio Italiano Vivaisti (Civ) di San Giuseppe alla fiera internazionale Fruit Attraction 2024 a Madrid. Per il Consorzio, specializzato da oltre quarant’anni nel miglioramento genetico di melo e fragola, l’evento ha rappresentato un’importante occasione per incontrare partner e clienti, discutere le tendenze future del settore e presentare le proprie ultime innovazioni e i risultati dei progetti di ricerca in corso. "Quest’anno – afferma il presidente del Civ, Mauro Grossi –, l’appuntamento a Madrid ha assunto un valore speciale, poiché il Civ continua a festeggiare i suoi quarant’anni di attività. Fondata nel 1983, la nostra realtà si è distinta fin dai primi anni per l’eccellenza dei suoi programmi di selezione e per la capacità di anticipare le esigenze di un mercato sempre più attento alla qualità e alla sostenibilità delle coltivazioni". "Siamo fieri di condividere questo importante traguardo con i nostri partner e clienti, che da sempre ci sostengono e collaborano con noi nello sviluppo di nuove varietà" aggiunge Federico Stanzani, direttore commerciale del Civ. Durante l’evento, il Civ ha illustrato i propri progetti in corso e le prospettive future, sottolineando l’impegno nella ricerca di varietà di mele e fragole resistenti alle malattie e più sostenibili.