"Melli, parte di una memoria da valorizzare"

di Francesco Franchella

"Al mattino mi levo col sole mi vesto da mago che stella il sole stella stellare comincio a giocare coi colori", quando Roberto Melli scriveva ‘La ballata del povero pittore’ (1936-37) era forse lontano dall’immaginare che avrebbe vissuto gli anni successivi rinchiuso nel proprio appartamento di Roma, a nascondersi dagli effetti delle leggi razziste. Melli, artista ferrarese di origine ebraica al centro della mostra dossier inaugurata ieri a Casa Romei, con una formazione così radicata nella scultura, era però consapevole delle possibilità espressive della pittura. È del 1940, ad esempio, ‘Lo spazzino al Testaccio’, paesaggio (esposto a Casa Romei) dalle caratteristiche insolite: si tratta di una veduta dal piccolo appartamento al Testaccio (Roma), in cui Melli era rifugiato. Una veduta di scorcio, resa per diagonali. Nessun monumento romano, ma solo palazzi e strade che avvolgono un semplice spazzino. Scena quotidiana, che tuttavia sembra evocare in Melli una volontà di fuggire, di uscire allo scoperto, di ricominciare a vivere. È una sensazione comune: nelle difficoltà, a sollevare lo spirito ci pensa il quotidiano. Emozioni simili, poi, sono suscitate anche dal ritratto dell’amata moglie. È rappresentata su una sedia, tutta raccolta in se stessa, nell’atto di dormire: è la quiete dopo la tempesta, contraltare fisico e sentimentale alla sofferenza indotta. Anche quest’ultima opera – insieme allo Spazzino al Testaccio e ad altre otto immagini, tra paesaggi marini, nature morte e ritratti – fa parte della mostra dossier di Casa Romei (a cura di Emanuela Fiori e Luciano Rivi), esposizione monografica incentrata sul periodo degli anni Quaranta e Cinquanta di Roberto Melli. Nato a Ferrara nel 1885, Melli si trasferisce a Genova e poi a Roma, dove nel 1918 fonda con Mario Broglio la rivista ‘Valori Plastici’. La promulgazione nel 1938 delle leggi razziali decreta per Melli l’inizio di un periodo di isolamento. Dal 1945 inizia ad insegnare all’Accademia di Belle Arti di Roma e nel 1948 fonda l’Istituto di Solidarietà Artistica. A seguito di un ricoverò morì il 4 gennaio 1958. Ma perché questa mostra a Casa Romei? "Per accendere i riflettori su un periodo specifico della produzione di Melli – così il direttore Andrea Sardo – ma anche per ricordare come gli anni del secondo dopoguerra furono fondamentali per la cultura ferrarese. Furono gli anni in cui si aprirono o riaprirono le istituzioni museali ferraresi. Furono gli anni che portarono alla realizzazione del Museo di Casa Romei, luogo di raccolta di memorie della città. Melli fa parte di queste memorie: va valorizzata e conosciuta". Tutti i dipinti appartengono alla collezione di Assicoop Modena&Ferrara. La mostra organizzata per il progetto ‘Sintonie’, promosso dalla Direzione Regionale Musei Emilia-Romagna, Assicoop Modena&Ferrara e Legacoop Estense. All’inaugurazione il direttore Sardo, il direttore regionale Musei Emilia-Romagna Giorgio Cozzolino, il presidente di Assicoop Modena&Ferrara Milo Pacchioni e il presidente di Legacoop Estense Paolo Barbieri.