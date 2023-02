Melli sbarca a Casa Romei

Al museoð 0532 – 234130; mail [email protected] Interverranno all’inaugurazione il direttore regionale Musei Emilia-Romagna Giorgio Cozzolino, il direttore del Museo di Casa Romei Andrea Sardo, il presidente di Assicoop Modena& Ferrara Milo Pacchioni, il presidente di Legacoop Estense Paolo Barbieri. Al termine della presentazione, i partecipanti verranno guidati alla visita dai due curatori Emanuela Fiori e Luciano Rivi. Ai presenti verrà consegnato il catalogo con approfondimenti dei due curatori della mostra Emanuela Fiori e Luciano Rivi e dello storico dell’arte Lucio Scardino. È stata sottoscritta una convenzione per collegare il ‘nuovo’ Palazzo dei Diamanti a Casa Romei e al Museo Archeologico Nazionale di Ferrara. In particolare, chi acquista il biglietto di Casa Romei (comprendente anche la mostra di Melli) può usufruire di una scontistica dedicata per visitare la mostra di Palazzo dei Diamanti ‘Rinascimento a Ferrara. Ercole de’ Roberti e Lorenzo Costa’.

f. f.