Melodie di fine estate a Ferrara: Rigoletto di Verdi chiude la Festa

Oggi, alle 21, nel chiostro di San Giorgio a Ferrara (piazza San Giorgio, 29) si terrà il concerto intitolato ‘Melodie di fine estate’. Si tratta di un’iniziativa parrocchiale che rappresenta il momento conclusivo della Festa della Madonna del Salice iniziata lo scorso 7 settembre. Gli interpreti saranno Antonio Rolfini al pianoforte, Claudio Miotto al clarinetto e Simone Montanari al violoncello. Il programma è molto vario e comprende una serie di celebri brani di musica da film arrangiati per l’occasione dal maestro Antonio Rolfini che presenterà anche alcune sue composizioni, per poi concludere con clarinetto in percussion di Hengel Gualdi e con la celebre Fantasia da concerto di Luigi Bassi Bassi su motivi del Rigoletto di Verdi. L’ingresso alla manifestazione è libero e in caso di maltempo il concerto si terrà nella sagrestia adiacente.