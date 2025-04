Melodie sacre, voci sulle orme di Palestrina

Il 2025, oltre all’anno giubilare, segna il cinquecentenario della nascita di Giovanni Pierluigi da Palestrina, uno dei più illustri compositori del Rinascimento e figura fondamentale della musica sacra. È stato tra i massimi esponenti della scuola romana del sedicesimo secolo oltre che modello ideale per la composizione polifonica sacra per aver saputo magistralmente conciliare la funzione propriamente liturgica all’interno delle celebrazioni della chiesa cattolica con gli aspetti più squisitamente estetici. Per celebrare questo importante anniversario, saranno realizzate, in Italia, manifestazioni e progetti che intendono riscoprire e valorizzare l’opera del Palestrina, coinvolgendo un vasto pubblico e promuovendo la conoscenza della sua musica. Anche il Coro polifonico Santo Spirito, diretto da Francesco Pinamonti, intende commemorare il principe della musica, offrendo un omaggio al compositore che ha rappresentato un’intera epoca musicale influenzando alcuni dei più grandi nomi dei secoli successivi tra cui Handel e Beethoven, anche se forse il più grande complimento è stato fatto da Bach, che ha fatto la sua edizione della Missa Sine nomine a 6 di Palestrina, con abbellimenti, per imparare lo stile.

L’evento si terrà la domani alle 21 nella chiesa di Santo Spirito. Durante il concerto verranno eseguite diverse opere del maestro, tra cui, in prima esecuzione assoluta, la Missa Sicut Lilium Inter Spinas e il mottetto omonimo a cinque voci, tratto dalla prima serie di mottetti di Palestrina, Liber primus motettorum, pubblicata a Roma nel 1569 sulla quale venne posta una dedica al cardinale Ippolito d’Este presso la cui corte di Ferrara, dal 1567, era musico e compositore. Entrambe le composizioni sono considerate opere giovanili, ma già rivelano quella raffinatezza stilistica che renderà celebre la musica di Palestrina. Il concerto si concluderà con due capolavori universalmente riconosciuti come vette della polifonia rinascimentale e tra le più alte espressioni dell’arte palestriniana: i mottetti a quattro voci Sicut Cervus/Sitivit Anima Mea e Super Flumina Babilonis. "L’ingresso è gratuito e darà a tutti la possibilità di conoscere la sua musica, raffinata ed elegante e vivere un momento profondamente spirituale prima della Pasqua – affermano gli organizzatori –. Il Coro polifonico Santo Spirito ringrazia l’Avis per aver contribuito all’iniziativa e la parrocchia di Santo Spirito per l’ospitalità del concerto". L’evento è patrocinato dal Comune e dalla Fondazione Giovanni Pierluigi da Palestrina.