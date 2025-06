’Melodie visive’, coinvolti tre istituti

Una giornata all’insegna dell’arte, della musica e della partecipazione attiva ha preso vita grazie alla collaborazione tra i tre Istituti scolastici I.C. Comacchio, I.C. Alberto Manzi e I.C. di Codigoro, costituenti il Polo artistico e performativo “Arte Delta”, così riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e di cui l’IC Comacchio è scuola capofila. “Melodie visive: laboratori di suoni e colori”, questo il titolo dell’evento che si è svolto nella mattinata di giovedì 22 maggio a Comacchio, presso la Manifattura dei Marinati. Ha coinvolto alunni e insegnanti dei tre Istituti, impegnati in una serie di laboratori artistici e musicali, culminati in una restituzione pubblica delle attività svolte e in un’esibizione orchestrale carica di emozione. Grande soddisfazione esprimono le referenti dell’evento, prof.ssa Elisabetta Volta, docente di Arte e Immagine, e prof.ssa Giulia Battara, docente di flauto traverso, entrambe dell’IC Comacchio, che ringraziano tutti gli alunni partecipanti, tutti i docenti che hanno condotto i laboratori con passione e professionalità, i dirigenti scolastici che hanno reso possibile questo evento, la magnifica sede della Manifattura dei Marinati, nella cui suggestiva atmosfera si è svolto l’evento. Chiara la finalità dell’iniziativa: promuovere l’arte e la musica come strumenti di educazione, inclusione e cittadinanza attiva. Eventi come questo dimostrano quanto sia fondamentale coltivare la sensibilità estetica, il lavoro collettivo e collaborativo e la didattica interdisciplinare.