’Melvin Jones’, il sindaco sul parco: "Nessun piano di cementificazione"

Niente più confronto coi residenti del Parco Melvin Jones? Potrebbe essere, visto quanto emerso nel corso dell’ultimo consiglio comunale. Sede questa in cui la questione ha fatto capolino attraverso una richiesta chiarimenti avanzata da Gabriella Azzalli della lista civica "Rinnovamento". Pomo della discordia il progetto per la costruzione di un nuovo asilo nido nella suddetta zona verde, difesa nell’occasione da un apposito comitato denominato "Salviamo il parco dalla cementificazione". Che si è fatto anche promotore di una raccolta firme per dire ’No’ all’intervento, indicando soluzioni alternative: ad esempio nell’ex ufficio di collocamento o in ampliamento della nuova scuola materna in fase di realizzazione. Ma puntando anche l’indice contro il basso numero di papabili utenti, o la vicinanza del fiume Reno, collegata al recente rischio esondazioni ed allagamenti.

A sostegno delle tesi contrarie si è schierato anche il circolo di "Fratelli d’Italia". Ma è proprio sull’argomento "cementificazione", slogan sbandierato dal comitato e ripreso nella nota di Fdi, che il sindaco non ci sta.

E a seguito di un sit-in organizzato dagli abitanti del posto, cui Baldini non prese parte per via dell’incontro col Presidente della Repubblica Sergio Mattarella coi sindaci dei territori alluvionati, affermò in sostanza di non accettare la tesi della "cementificazione". Un termine su cui, come ha poi detto, "salta il dialogo". Su questa lunghezza d’onda ha poi affermato che: "amministrare vuol dire rispondere alle esigenze della comunità, dei suoi 21mila abitanti, e non solo di una parte: in questo caso di una decina di famiglie del quartiere che si affaccia sul parco". Insomma, per il primo cittadino le cose non starebbero così, come cioè affermano gli oppositori. "Il Melvin Jones – spiega a corredo – è un lotto già di nostra proprietà. Requisito essenziale che ci dà il diritto di accedere al contributo erogato per opere indifferibili, e a gettare le basi del progetto. Che, una volta ottenuto tale finanziamento, 500.000 euro su di una spesa complessiva di due milioni di euro circa, verrebbe traslato in una zona agricola adiacente, da espropriare. Un’operazione che ci permette di ridurre notevolmente la porzione di verde del Melvin Jones, che a cose fatte verrebbe occupato dall’asilo solo in una sua minima parte di alberature. E con in vista, in questa vasta zona da acquisire, la creazione di una nuova, più estesa e qualificata area destinata a parco, ed alla sua tutela ambientale".

Nando Magnani