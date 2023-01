Membri esclusi dal consiglio, il commissario annulla gli atti

CENTO

A ottobre dello scorso anno il commissariamento della Partecipanza agraria di Cento, per mano della Regione che aveva decretato lo scioglimento degli organi, a seguito anche dei numerosi esposti presentati da Mirco Gallerani e altri consiglieri. Con l’arrivo del commissario Stefano Sola, è arrivato anche l’annullamento delle delibere della magistratura che avevano deciso la decadenza dal Consiglio di 6 membri, i quali , a loro volta, avevano avviato 4 procedimenti legali. "Tutte le delibere di magistratura che escludevano dal consiglio i vari consiglieri e magistrati, sono state annullate dal commissario, in autotutela dell’ente, perché ritenute illegittime – spiega Mirco Gallerani – su queste c’è comunque pendente un giudizio presso il tribunale perché tutti i dichiarati decaduti, avevamo fatto ricorso. Per due giudizi, legati a 3 persone, il giudice ha già pronunciato la sentenza di sospensiva e si andrà a marzo". Ed ecco, il proseguo dei grattacapi. "Il contendere ora però verte sui costi processuali, perché ci sono stati vari procedimenti – prosegue Gallerani - La Partecipanza chiederà la compensazione delle spese tramite il commissario e le parti lese vorranno il rimborso in quanto sono dovuti ricorrere al tribunale. Le spese per i giudizi, 4, sono considerevoli e si parla di circa 20mila euro in totale. In più ci saranno quelle che la Partecipanza deve sostenere per il legale che ha incaricato. Se la Partecipanza sarà condannata al pagamento delle spese, ci saranno altri profili pesanti all’orizzonte perché ritengo che il commissario sarà costretto a chiedere il ristorno delle spese da chi ha fatto gli atti illegittimi". E non è tutto. "Avendo annullato in autotutela le deliberazioni che dichiaravano decaduti due magistrati, le delibere di magistratura assunte dopo l’esclusione, sono tutte nulle – conclude - Poi si apre anche un altro scenario. Era stato convocato un consiglio escludendo quelli che erano stati dichiarati decaduti illegittimamente e siccome ci eravamo comunque tutti presentati, avevano incaricato un istituto di sicurezza per impedirci l’accesso all’ente: si prospetta un altro problema perché ci hanno illegittimamente impedito di accedere all’ente. In quell’adunanza era stato eletto il nuovo presidente con 6 voti su 18 e approvato il bilancio consuntivo, provvedimenti mai pubblicati".