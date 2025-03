Memoria, domani Mario Calabresi incontrerà gli studenti

Domani, nella Sala ex Refettorio di San Paolo, a Ferrara, con inizio alle 11, lo scrittore e giornalista Mario Calabresi incontrerà gli studenti di alcune classi degli Istituti Comprensivi De Pisis e Cosmè Tura che, con i loro docenti, hanno aderito al Progetto nato dalla collaborazione tra il Comitato per la Memoria dei X Martiri di Porotto e il Servizio Biblioteche ed archivi del Comune di Ferrara, che patrocina l’evento. L’incontro sarà incentrato sul libro di Calabresi ’Sarò la tua memoria’ (ed.Mondadori) che racconta la storia delle sorelle Tatiana e Andra Bucci, sopravvissute e testimoni della Shoah, e in particolare della “consegna” di questa Memoria nelle mani del nipote di Andra, Joshua, perché possa, insieme a tanti altri giovani, continuare a raccontare e a tenerla viva anche quando gli ultimi testimoni viventi non potranno più farlo.