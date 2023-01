Memoria e rispetto nelle scuole Ecco i vincitori del premio Grillo

Si è svolta in Senato la cerimonia di premiazione dell’ottava edizione del premio nazionale Giovanni Grillo ‘In ricordo di tutti gli internati militari - la memoria contro la sopraffazione: la conoscenza genera rispetto’, istituito dall’omonima Fondazione in collaborazione con il ministero dell’Istruzione e del merito e con il patrocinio di ministero della Cultura, Aeronautica Militare, Istituto nazionale Ferruccio Parri, Rai per la sostenibilità e la media partnership di Rai Cultura e Rai Scuola. Sono intervenuti alla cerimonia il senatore Alberto Balboni, presidente della prima commissione Affari Costituzionali, senatrice Isabella Rauti, sottosegretario di Stato alla Difesa, Paola Frassinetti, sottosegretario all’Istruzione e al merito, Roberto Natale, direzione Rai per la sostenibilità Esg, Giuseppe Giannotti, direzione Rai Cultura ed Educational- Direttore Storia e Anniversari, Michelina Grillo, presidente Fondazione Premio Giovanni Grillo.

Per gli istituti secondari di primo grado sono stati premiati con Menzione al video clip ‘3 minuti per pensare… realizzato dalle classi I G - II D – II E – II F, II G III D- III E- III G della scuola media ‘Basile – Don Milani’ di – Parete (Caserta). Premio al video clip ‘La Madonnina della Speranza’ realizzato dalle classi III A e III B scuola media Valerio Catullo’ di Desenzano del Garda. Per gli Istituti secondari di secondo grado sono stati premiati ex aequo il videoclip ‘Less scars more flowers’ - realizzato da Ludovica Bronico, Francesca Castagna, Lorenzo Mattucci, Chiara Secone e Rita Sorgentone delle classi III F, II G e V D dell’istituto Adone Zoli di Atri (Teramo). Cortometraggio ‘La grande onda realizzato dalle studentesse Marta Cilli e Alice Negrente della classe III F dell’stituto Caravaggio di Roma Tutti gli intervenuti hanno lodato i lavori premiati. In particolare, la presidente Grillo, si è così rivolta alle scolaresche che hanno affollato la Sala Zuccari di palazzo Giustiniani: "Ho voluto riservare questo premio al mondo della scuola perché la scuola è il luogo dove si formano le coscienze e si tramettono i valori. Un luogo sacro, come il Parlamento" ha dichiarato.