Memorial Branchini, tornano le arti marziali a Lido degli Estensi

Le arti marziali tornano sulla costa comacchiese con il XVII Memorial Giorgio Branchini, organizzato dalla Federazione Iaksa e patrocinato dal Comune di Comacchio. L’appuntamento è per sabato al Bagno Italia di Lido degli Estensi, a partire dalle 10 con l’avvio delle attività sportive e di meditazione. A fianco degli stage per gli atleti sono inoltre previste iniziative pensate per tutti i fruitori del Bagno. Il tutto si chiuderà alle 20.30 con una serata musicale brasiliana. Per informazioni e iscrizioni: 347-3151957.