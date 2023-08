Memorial ’Camozzi’, si sfidano i maestri della pesca

Giunto alla nona edizione il Memorial ‘Gianni Camozzi’ diventa sempre più coinvolgente grazie alla spiccata inclusività dell’evento organizzato dall’Associazione San Lorenzo di Gradizza e dalla famiglia Camozzi, con il patrocinio del Comune di Copparo, in collaborazione con Avis Copparo, Ail Ferrara e Insieme X Caso. L’appuntamento è per domani in via Castellaro 19, di fronte al parco della famiglia Camozzi, che offrirà il rinfresco di chiusura. La gara di pesca, a partecipazione gratuita, è riservata a tutti i bambini con accompagnatore (con una canna bimbo e una canna accompagnatore). Le iscrizioni inizieranno alle 8, mentre le attività si svolgeranno dalle 8.30 alle 10.30, durante la gara saranno offerti un panino, una bottiglietta d’acqua, un succo di frutta. Tanti i premi in palio: il trofeo per il 1° classificato, le coppe dal 2° al 5° classificato, la coppa per il più giovane, ma anche il premio per l’accompagnatore più anziano e più giovane e la medaglia ricordo e una canna da pesca per tutti (per informazioni: 348-8413799). Ospiti della manifestazione saranno i rappresentanti di Comune di Copparo, Carabinieri, Vigili del Fuoco Volontari, Protezione Civile, Ail, Avis, Fipsas e Asia. A maggio scorso la manifestazione piscatoria estiva, da sempre caratterizzata dall’incontro fra generazioni, è stata introdotta dalla mattinata in piazza ‘Impariamo a pescare’, che ha permesso di conoscere la pesca come sport per tutti. I pescatori hanno introdotto le varie tecniche dalla disciplina e hanno permesso ai giovani partecipanti di toccare con mano le diverse attrezzature, per favorire l’inclusione sociale e il divertimento.

Valerio Franzoni