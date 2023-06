Memorial Cremonini e Roncaglia Successo per la gara di pesca

Anche quest’ anno la centese ‘Macio Organization’ si è prodigata a organizzare la gara di pesca al laghetto parco del Reno di Pieve di Cento e il terzo Memorial ‘Cremonini Amedeo e Roncaglia Giordana’, genitori dell’ inossidabile Massimo Cremonini, conosciuto con il soprannome di ‘Macio’. La gara è stata supportata anche dall’associazione di pesca sportiva Lenza Floriana che, con ‘Macio’ ha reso possibile l’evento. I partecipanti erano in tutto ventotto, divisi in due vasche a quattro settori con sette pescatori ciascuna. A vincere sono stati Roberto Tassinari nella vasca uno e Anwar Shehbaz nella vasca due. Sono intervenuti per l’occasione anche il sindaco di Pieve Luca Borsari e l’assessore dello Sport Vittorio Taddia. Al termine della gara i saluti delle autorità e le premiazioni dei pescatori vincitori.

Soddisfatto per il successo della manifestazione, ‘Macio’ Cremonini ha dato appuntamento alla prossima primavera per il quarto memorial. La gara di pesca è fortemente voluta di anno in anno dallo stesso Cremonini, attivissimo in molti ambiti sportivi, per ricordare i suoi genitori. L’iniziativa riesce a coinvolgere tante realtà del territorio e vede sempre una nutrita partecipazione di pescatori sia professionisti che amatoriali.

l. g.