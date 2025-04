Memorial Cremonini/Roncaglia. Successo al parco del Reno

Anche quest’anno la Macio Organization si è prodigata ad organizzare domenica 6 aprile la gara di pesca al laghetto parco del Reno di Pieve di Cento, con il V Memorial Cremonini Amedeo e Roncaglia Giordana, genitori dell’ inossidabile Massimo Cremonini, per tutti ’Macio’. La gara è stata supportata anche dall’associazione di pesca sportiva Lenza Floriana. I partecipanti erano 14, divisi in 2 vasche: si sono distinti nella vittoria in vasca 1 Mattioli Rodolfo e in vasca 2 Fabbri Leonardo. Quest’ anno premiati anche gli ultimi 2 classificati, rispettivamente Gamberini Mauro in vasca 1 e Campanini Giulio in vasca 2. Sono intervenuti per l’occasione il sindaco di Pieve Luca Borsari e l’ assessore allo sport Vittorio Taddia. Per tutti appuntamento alla prossima primavera per il VI Memorial.