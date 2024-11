Memorial Gaiani, quarta edizione

E’ tutto pronto ad Argenta per la quarta edizione del Memorial "Cesare Gaiani", un torneo benefico di tressette per ricordare la figura di riferimento della destra made in Argenta. Si terrà venerdì 29 novembre alle 20.30 negli spazi del centro della Polisportiva Gioco e Vita, in via Palmanova, in palio premi per i primi classificati. Il ricavato sarò devoluto all’Irst di Meldola. Info: 347-9129100. Cesare Gaiani è morto nel 2020 a 60 anni, stroncato da un male incurabile. È stato il referente storico della destra argentana, ora con Fratelli d’Italia. Sempre in mezzo alla gente, amato dai suoi cittadini e rispettato anche da chi politicamente non la pensava come lui. A suo nome è dedicato il Circolo di Fratelli d’Italia, la sorella Cinzia è consigliere comunale.