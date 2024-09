‘Memorial Lucky’, il successo sale in sella. Con i Cavalieri

I Cavalieri del Naviglio hanno fatto centro con la quinta edizione del ‘Memorial Lucky’, il patrocinio del Comune di Copparo.

La manifestazione ha riscosso grande successo. Hanno gareggiato, oltre ai Cavalieri del Naviglio, gli atleti di Ali del vento di Cona, Verderiva di Pontelagoscuro e Asd Yeguada La Zerbinata di Francolino. Si sono confrontati in discipline adatte a cavalieri di tutte le età: gimkana mini per under 10 anni, dressage, salto, gimkana per adulti. Non a caso il “Memorial Lucky” è nato nel 2019 in onore di un cavallo che è stato essenziale per la formazione e l’avvicinamento dei giovani nel mondo dell’equitazione copparese. Alle premiazioni il vicesindaco Bruna Cirelli, che ha tagliato il nastro ad inizio evento, e l’assessore allo Sport Fabio Felisatti. "Grazie al presidente Emanuele Busi, al vicepresidente Sandro Bellini e all’istruttore Emma Bellini, che con i suoi 15 atleti ha portato a casa ottimi risultati", affermano gli organizzatori.