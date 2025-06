Memorial ’Lucky’, tutti a cavallo con il dressage

Grande entusiasmo e partecipazione hanno accompagnato la sesta edizione del Memorial “Lucky”, evento dedicato alla passione per i cavalli e per l’equitazione, che si è tenuta domenica 1° giugno al centro equestre in via Naviglio. La manifestazione, organizzata da I Cavalieri del Naviglio in collaborazione con Comart, Asi (Associazioni sportive italiane sociali) e con il patrocinio del Comune di Copparo, ha visto anche quest’anno una bella cornice di pubblico che ha assistito alle gare di dressage (ID30, E50, E110), Jump – Avviamento al salto e Jump60, gimkana mini, avviamento e avanzati, sotto lo sguardo esperto del giudice Paolo Stecca. Il tutto, in un contesto di grande energia e condivisione, con il pranzo tutti insieme che ha arricchito e reso ancor più piacevole un evento che di anno in anno si conferma imperdibile.