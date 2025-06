Memorial Zucconelli e Passarella, domani la seconda edizione

Partirà domani da Serravalle la seconda edizione del Memorial “Sulle strade di Zucconelli e Passarella”. L’iniziativa è stata presentata nei giorni scorsi nella saletta civica di Berra da Gli artisti della Boa e Pro loco eventi Le Venezie, alla presenza del sindaco di Riva del Po Daniela Simoni, della moglie e della suocera di Fabio Zucconelli, e della mamma e del papà di Luca Passarella.

Il Memorial è nato dal desiderio di un gruppo di amici, Gli Artisti della boa, di ricordare Zucconelli (prematuramente scomparso nel 2017) e Passarella (deceduto a seguito di un incidente stradale nel 2021): "Fabio e Luca – spiegano – erano nostri coetanei e amici d’infanzia e tutti legati dalla passione per i motori e il motorsport. Desideriamo portare avanti la tradizione di questo Memorial, con lo scopo di farlo diventare un evento annuale per mantenere vivo il ricordo di Fabio e Luca anche negli amici dei paesi limitrofi e per far sentire la costante vicinanza alle loro famiglie. E ci piace pensare che quando accendiamo i motori delle nostre auto loro sono lì con noi".