’Memoriapp’ per gli edifici storici

Verrà presentato sabato dalle 10, presso la Casa della Cultura di Tresigallo, il progetto ‘MemoriApp’, strumento per la promozione e la valorizzazione dei percorsi legati agli edifici e ai siti realizzati dal fascismo in Emilia-Romagna. Il progetto, curato dall’associazione Atrium che ha lo scopo di indagare e gestire il patrimonio architettonico, archivistico ed immateriale dei regimi del Novecento, per la costruzione di un itinerario culturale transazionale e patrocinato dal Comune di Tresignana assieme ai Comuni di Cervia e Cesena, prevede la realizzazione di una Web App che fornisce una serie di informazioni riguardo siti ed edifici e la proposta di un percorso storico e della memoria. ‘MemoriApp’ è realizzato anche grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna, nell’ambito del bando per il sostegno ad iniziative di valorizzazione.