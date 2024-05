Memorie del Popolo alla parrocchia

Proseguono le iniziative legate al progetto "Memorie dal Popolo - Emancipazione, partecipazione, educazione: le Case del Popolo a Ferrara prima e dopo il fascismo", promosso da Legacoop Estense, Anpi e Arci e realizzato con la collaborazione di numerosi partner, tra cui la Regione Emilia-Romagna, che ha partecipato con proprio finanziamento. Sabato alle 17, alla sala parrocchiale di Ambrogio (Copparo), in via San Carlo, 1, avrà luogo la proiezione del film Memorie dal Popolo, a cura della regista Rita Bertoncini e della collaboratrice e autrice dei testi Cinzia Romagnoli. Un viaggio in bicicletta attraverso la provincia di Ferrara ci accompagna alla scoperta di luoghi e volti del passato.