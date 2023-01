Memorie digitali, ok al progetto "Creeremo un nuovo archivio"

L’Amministrazione comunale di Tresignana ha messo in campo il progetto ‘Memorie Digitali - Le immagini raccontano il territorio’. Si tratta di un’iniziativa volta a promuovere il Comune attraverso la creazione di un archivio digitale di immagini e fotografie relative alla storia, ai monumenti, agli edifici e alle tradizioni della comunità. Tutti i cittadini che sono in possesso di fotografie che documentano la vita del territorio, dagli anni ’20 agli anni ’60, sono invitati a portarle presso una delle due biblioteche di Tresignana (a Tresigallo e a Formignana). Una volta scansionate e catalogate le fotografie potranno essere restituite su richiesta. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 10.500 euro sulla legge regionale 182000 per interventi finalizzati al recupero di e alla conservazione del proprio archivio fotografico.