Memorie fotografiche e digitali: un bando finanziato dalla Regione

Tramandare i ricordi del passato e raccontare come il territorio si sia evoluto nel tempo. Non solo alla cittadinanza, ma anche a visitatori, turisti e studiosi. È questo l’obiettivo dell’amministrazione comunale di Tresignana che, attraverso il progetto memorie fotografiche digitali, ha ottenuto un finanziamento di 10.500 euro sulla legge regionale 182000 per interventi finalizzati al recupero di e alla conservazione del proprio archivio fotografico. "Le foto conservate – spiega l’assessore al Turismo, Raffaele Cartocci (foto) – sono un patrimonio di enorme valore, una testimonianza strepitosa e sono in grado di offrire, anche sotto il profilo documentale, un apporto unico. Si tratta di immagini che meritano un lavoro specifico di approfondimento e valorizzazione perché raccontano la storia del nostro paese e vogliamo restituirle ai cittadini. Abbiamo deciso, così, di avviare un progetto di recupero di questo archivio che racconta l’evoluzione del paese. Si tratta di immagini che sono anche documenti urbanistici. Attraverso di esse scopriamo i cambiamenti che hanno subito le nostre località nel tempo". Sarà un lavoro lungo e complesso, che vedrà, dopo una prima fase di catalogazione, anche una digitalizzazione delle immagini, in modo da renderle visibili a cittadini, turisti e studiosi attraverso un vero e proprio archivio digitale. Il progetto prevede inoltre una chiamata pubblica, per chi volesse contribuire ad arricchire la collezione, mettendo a disposizione le proprie foto storiche che riguardano la vita del paese (non solo persone, ma anche le strutture a livello architettonico), i costumi e sulle testimonianze di vita quotidiana di un tempo. In sostanza, il progetto è volto al recupero della storia delle località del territorio comunale, raccontati attraverso gli scatti fotografici dal grande valore testimoniale, custoditi nei cassetti di casa. "Chiunque può contribuire a questo arricchimento – conclude l’assessore Raffaele Cartocci – donando le proprie foto in originale oppure fornendole in formato digitale".