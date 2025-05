Mendicante molesto minaccia un commissario: denunciato

Nei pressi dei centri commerciali vengono spesso segnalate presenze di persone che presidiano i carrelli, insistendo per caricare la spesa agli avventori in cambio di denaro. Per questo motivo, nel pomeriggio di martedì, la polizia locale è intervenuta nel parcheggio di un supermercato di via Oroboni. Gli agenti hanno controllato un cittadino nigeriano di 43 anni, con numerosi precedenti di polizia, risultato irregolare sul territorio italiano. L’uomo si trovava vicino ai carrelli della spesa, chiedendo insistentemente monete ai clienti. Durante il controllo, ha minacciato ripetutamente di morte un commissario che lo aveva fermato e identificato. Per lui è scattata la denuncia per minaccia a pubblico ufficiale e per violazione delle norme sull’immigrazione. È stato inoltre sanzionato per ubriachezza molesta. La questura aveva proposto il collocamento in un Cpr, ma ciò non è stato possibile in quanto un medico lo ha giudicato inidoneo alla detenzione in spazi ristretti.