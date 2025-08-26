Menegatti protagonista al Meeting: "Dialogo per rilanciare il territorio"

Sul palco del meeting di Rimini, sabato pomeriggio, c’era Alessandro Menegatti, presidente della cooperativa sociale Work and Belong, attiva nell’inserimento lavorativo di persone in difficoltà e nella gestione di servizi culturali e turistici. L’intervento si è incentrato sul tema ‘Dall’accoglienza al lavoro: le nuove frontiere dell’integrazione’.

Menegatti, che esperienza è stata? "Bellissima e ogni volta parlare di inclusione è sempre positivo".

Ha affermato che con la laurea in filosofia non sa fare niente, ma la coprogettazione per la valorizzazione del Museo della Manifattura a Comacchio la smentiscono. "Vero, abbiamo recuperato un bene pubblico in disuso o usato parzialmente come la Manifattura, reso in parte museo e in parte laboratorio di trasformazione, in collaborazione con Comune e Parco. Riattivata inoltre la produzione delle anguille e dei pesci marinati e le lavorazioni a chilometro zero dei pesci del nostro mare, poiché nel territorio non ci sono più aziende di trasformazione ittiche".

Parla al plurale, perché? "Siamo una piccola coop sociale con 30 dipendenti, non siamo grandi e abbiamo rimesso in vita una piccola parte produttiva che, oggi, genera lavoro e crea opportunità. Il tutto si è reso possibile perché abbiamo coltivato rapporti e relazioni tra enti e persone e questo ci ha permesso di diventare più forti di quello se saremmo stati se invece fossimo rimasti soli. Il dialogo, la conoscenza, gli scambi senza secondi fini sono tutti nel nostro futuro, ma sempre assieme agli altri".

Ci può parlare di ‘Specialitaly’ e delle iniziative di rigenerazione urbana come Custodi della Bellezza? "Abbiamo messo assieme 24 realtà da tutt’Italia, con Comacchio capofila, con due interventi uno educativo di approfondimento e l’altro di collaborazione fra la cucina italiana e palestinese con le scuole di Betlemme e un intervento di riqualificazione nella case del centro storico formando un albergo diffuso, messo in rete, così da creare reddito per le donne di Betlemme".

Ha ricevuto riconoscimenti quali il Premio Imprenditori per il Bene Comune e Innovatori Responsabili nel 2017 e due Premi Marco Biagi. Sono stimoli per fare sempre di più? "Assolutamente sì, non sono premi a me, ma a tutto il gruppo di lavoro e alle persone per essere vera comunità".

Quali progetti ha per il futuro, nel campo dell’inclusione e della integrazione? "Di potenziare il lavoro dentro la manifattura e anche la sagra dell’anguilla, come luoghi inclusivi di cultura, cibo, economia e per vivere in modo equilibrato il rapporto fra uomo e natura". Lei ha detto che per l’integrazione serve il dialogo? "Il dialogo è come il fuoco e devi alimentarlo continuamente, solo dialogando conosci l’altro. La diversità è sempre ricchezza per tutti".

È stato difficile cominciare dal Basso ferrarese? "Si cresce in un contesto dove pensi di essere un pò sfortunato, ma nel tempo con le relazioni e il dialogo ci siamo accorti che non era il territorio ad esserlo. Il problema era in noi. Se ci si concentra sulle cose buone che ci sono, nasce una domanda: cosa posso fare per far crescere questo luogo e le persone che ci vivono?".

cla. casta.