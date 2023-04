Meneghini e il suo diario di arte

Oggi alle 17.30 alla libreria Libraccio di piazza Trento Trieste l’illustratrice Silvia Meneghini presenta il libro ‘Il mio diario di Storia dell’arte’ (Artebambini). Dialogano con l’autrice Francesca Guggi e Rossella Merighi. Come raccontare la storia dell’arte in modo nuovo? ‘Il mio diario di storia dell’arte’ è un albo illustrato, uno strumento innovativo e un activity book ricco di sfide creative che liberano la fantasia. Dalla preistoria alle avanguardie, dall’arte greca e romana al gotico, dal manierismo all’astrattismo, ‘Il mio diario di storia dell’arte’ è un viaggio che invita a completare le illustrazioni proposte, giocando con tecniche sempre diverse. Una volta terminato, si trasformerà in un’opera unica e preziosa, un vero e proprio libro d’artista da custodire gelosamente e da condividere attraverso l’hashtag #ilmiodiariodistoriadellarte.