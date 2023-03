Meno 6mila: frutteti in estinzione "Dobbiamo continuare a resistere"

In dieci anni, in Emilia-Romagna, sono scomparsi oltre 6.000 ettari di pereti. L’allarme è stato lanciato dalla Cia-Agricoltori Italiani di Ferrara. Dal 2013 al 2022 si è passati da circa 22.000 ettari a poco più di 15.000. Una situazione drammatica, non si fermano infatti gli estirpi su tutto il territorio della nostra provincia, in particolare della varietà Abate. "Gli agricoltori – precisa ancora l’associazione di categoria – sono costretti a estirpare a causa di un mix ‘letale’ fatto di patologie fitosanitarie e cambiamenti climatici che portano a forti cali produttivi e costi di produzione non coperti dai prezzi pagati all’origine".

Jennifer Felloni coltiva a Tresignana 36 ettari in larga parte a frutteto. Un patrimonio che lei porta avanti dopo aver preso il testimone lasciato dal papà e prima di lui dal nonno. Una storia di famiglia. L’imprenditrice, 35 anni, membro della giunta della Cia, racconta quello che sta succedendo ormai da tempo nelle campagne. Alti costi, insetti che flagellano i raccolti, frutteti che scompaiono. Questo il quadro. Anche se poi precisa con entusiasmo: "La campagna è la mia vita, io qui sono felice". "Le campagne – i suoi ricordi che sbattono con il presente – erano fitte di pereti e ora sono ‘vuote’. Estirpare un frutteto ancora produttivo è per un agricoltore un atto estremo e doloroso perché significa cancellare anni di lavoro, ma non ci sono alternative quando, non solo non c’è

reddito, ma si va in perdita. Nel 2022 nella mia azienda sono andati in fumo circa 3.000 euro a ettaro per i trattamenti, i costi che dobbiamo affrontare tra i filari. Ma in altre realtà si è arrivati anche a meno 5.000". Di fronte a questa situazione, argomenta ancora Felloni "da molti anni denunciamo le difficoltà del comparto, ma le nostre parole cadono nel vuoto o ci vengono proposte soluzioni a lungo termine. Eppure, qualcosa si potrebbe fare subito".

Tra le sue proposte per uscire da questa lunga fase contraddistinta dal segno meno c’è la corretta applicazione delle norme sulle pratiche sleali che vieta a chi commercializza di pagare i prodotti agricoli al di sotto dei costi di produzione. Il presente e il passato. La sua famiglia ha scelto l’agricoltura ormai 80 anni fa, acquistarono il fondo che conducevano come mezzadri. "Era un’azienda tipica del territorio – racconta – con casa, magazzino, stalla che nel corso degli anni mio nonno e il mio papà hanno continuato a condurre e a far crescere. Io ho aiutato la mia famiglia fin da ragazzina poi, finita la scuola, ho iniziato a lavorare nell’azienda come operaia. Ma nel 2016 la mia vita è cambiata quando, a soli 48 anni, il mio papà ci ha lasciati. Avevo 29 anni, stavo per costruire una nuova famiglia perché ero incinta. Mi son trovata a dover decidere se assumermi la responsabilità dell’azienda o mollare tutto. Ammetto che è stato difficile, perché non avevo perso solo mio padre, ma anche un amico, il porto sicuro al quale affidarmi". Ha resistito, ha fatto una scelta. Ora l’orizzonte è costellato di nubi nere. "Dobbiamo sollecitare – riprende – le strutture a cui conferiamo i prodotti perché studino strategie che permettano di ridurre i costi del post raccolta che gravano pesantemente sui produttori. In questo contesto – conclude – sarebbero fondamentali, poi, una serie di incentivi urgenti per le aziende che scelgono di non espiantare frutteti sani per incentivarle a continuare a produrre".

Mario Bovenzi