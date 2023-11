"Meno burocrazia, sarà boom di posti"

Entro dieci anni 8 pescherecci su 10 rischiano di rimanere fermi per mancanza di personale. Meno burocrazia, risorse per svecchiare la flotta dei pescherecci, più formazione e innovazione per attrarre lavoratori e imprese. Con adeguate politiche di sviluppo e rilancio la filiera ittica potrebbero generare nei prossimi anni 50mila nuovi occupati, con più spazio per donne e giovani. A stimarlo

Fedagripesca

Confcooperative.