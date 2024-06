"Meno posti letto in Medicina, situazione che ci preoccupa"

CENTO

"Apprendiamo con preoccupazione che l’Usl di Ferrara, con un piano di rimodulazione delle attività di ricovero nel periodo estivo, sembrerebbe aver disposto la chiusura temporanea di ben 15 posti letto afferenti alla Medicina di Cento, fino al primo settembre". A parlare dunque di nuovi tagli al Santissima Annunziata di Cento è il segretario comunale della Lega, Luca Cardi che rinnova la sua preoccupazione per la situazione. "Nello specifico, 5 posti letto sarebbero stati chiusi nella scorsa settimana, 5 in questa – illustra - mentre altri 5 dovrebbero venire posti a carico della Cardiologia provinciale nel corso della prossima settimana". Ed esprime chiaramente il suo punto di vista sulla questione. "Come forza politica chiediamo che vengano illustrate alla cittadinanza le motivazioni di questa scelta – tuona Cardi – e ricordiamo che non siamo disponibili ad accettare ulteriori riduzioni dei servizi offerti dall’ospedale di Cento. Abbiamo già visto cosa è successo con la chiusura del Punto Nascite, che doveva essere temporanea ma che invece viene prorogata di volta in volta e che di fatto è diventata definitiva, nel silenzio di un Sindaco che ha scelto di mettere la sua carriera politica davanti all’interesse dei suoi cittadini, dando seguito non alle loro richieste ma alle direttive del PD regionale". E la speranza. "Ora l’auspicio – conclude il segretario comunale della Lega, Luca Cardi - è che la stessa storia non si ripeta anche coi posti letto di Medicina. La Lega continuerà a vigilare affinché ciò non accada".