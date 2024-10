Mensa scolastica, approvato il progetto: "Sorgerà nell’ex palestra"

Approvato il progetto di fattibilità per la nuova mensa della scuola primaria di Argenta, sorgerà dove fino a poche settimane fa si trovava la palestra del polo scolastico, la cui demolizione è partita a fine agosto scorso. Si prosegue, infatti, con la realizzazione del progetto di ricostruzione di tutto il plesso scolastico, con l’obiettivo della rifunzionalizzazione, della sicurezza sismica e della completa neutralità energetica degli edifici. L’edificio si svilupperà su diversi corpi, ma sarà a un solo piano. I lati saranno ad ampie vetrate per dare luminosità agli ambienti, e affacceranno sul parco della scuola. La neutralità climatica è garantita non solo dalle scelte costruttive ma anche dall’impianto fotovoltaico che sarà installato sul tetto dell’edificio, e particolare cura è stata data all’acustica: gli spazi interni saranno suddivisi in aree delimitate da pannelli fonoassorbenti, utili a mitigare il rumore. Dopo l’approvazione della prima fase di progetto, si proseguirà con la fase di progettazione per arrivare alla redazione del progetto esecutivo, con l’obiettivo di terminare i lavori entro il 30 giugno 2026. Il totale complessivo dei lavori, tra demolizione e ricostruzione ammonta a 2 milioni e 100 mila euro. "Proseguiamo con il progetto di riqualificazione complessivo del polo scolastico di Argenta, con l’approvazione del progetto della nuova mensa – commenta il sindaco Baldini – Un progetto che oggi facciamo partire con risorse nostre e che abbiamo però candidato a un bando Pnrr, con l’obiettivo di aggiungere ulteriori risorse a quelle a cui abbiamo avuto accesso. Più di 30 milioni di euro che stiamo mettendo a terra ad Argenta per nuovi investimenti. Sicuramente il piano per il nuovo polo scolastico è uno dei progetti più ambiziosi; ora lavoreremo per trovare le risorse per la ricostruzione della palestra che è stata appena demolita".