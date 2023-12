Mense, asili e polo per l’infanzia . Pnrr, avviati i lavori per 21 milioni

Ferrara si conferma tra i Comuni virtuosi a livello nazionale e rispetta le tempistiche definite dal Pnrr: avviati i lavori per quattro mense, tre asili, il polo per l’infanzia di Coronella, il Centro per le Famiglie Pietro Lana e la ristrutturazione della scuola Dante Alighieri per un totale di oltre 21 milioni di euro. I cantieri in apertura subito dopo le festività. In particolare, ieri sono stati avviati i lavori per il Nuovo centro polifunzionale nell’ex scuola di via Pietro Lana (3,3 milioni di euro), asilo nido G. Rossa (2,2 milioni), asilo nido Quartesana (2 milioni), asilo nido Girasoli (1,7 milioni), polo Infanzia via Coronella (3,5 milioni), istituto comprensivo Dante Alighieri (5,1 milioni) e le quattro mense della Scuola primaria San Martino (570.000 euro), della Scuola primaria Don Milani (1.195.000 euro), della Scuola primaria Franceschini (1.080.000 euro) e la Nuova Mensa della Scuola primaria Fondoreno (620.000 euro). Ecco i progetti per cui sono partiti ieri i lavori: Nuovo Centro Polifunzionale nell’ex scuola di via Pietro Lana, con la riqualificazione dell’edificio abbandonato da anni, che verrà recuperato a nuova vita e nuove funzioni con una “casa di quartiere” ad alta efficienza energetica per un importo totale di 3,3 milioni di euro. Per quanto riguarda gli asili nido sono tre gli edifici interessati: l’Asilo Nido G. Rossa (2.205.000 euro) con la costruzione di un immobile con tre sezioni, ciascuna avente un’uscita diretta verso il giardino, e completo di dormitori, spazi comuni e zona servizi per cucina e spogliatoi; l’Asilo Nido Quartesana (2.010.000 euro) che andrà a creare un nuovo polo per l’infanzia in una zona prevalentemente residenziale della frazione ferrarese; l’Asilo Nido Girasoli (1.695.000 euro) che andrà ad ampliare la struttura esistente con la realizzazione di un nuovo immobile composto da due sezioni con relativi dormitori, spazi comuni e zona servizi per cucina e spogliatoi. Avvio dei lavori anche per il Nuovo Polo per l’infanzia nella scuola abbandonata di via Coronella (3.500.000 euro) con l’innovativo edificio a forma circolare con ridotti consumi energetici. Per quanto riguarda le mense, a breve i cantieri per la Nuova Mensa della Scuola primaria San Martino (570.000 euro), la Nuova Mensa della Scuola primaria Don Milani (1.195.000 euro), la Nuova Mensa della Scuola primaria Franceschini (1.080.000 euro) e la Nuova Mensa della Scuola primaria Fondoreno (620.000 euro). E ancora, avvio dei lavori per la messa in sicurezza sismica dell’Istituto Comprensivo Dante Alighieri per un totale di 5.150.000 euro con un progetto di adeguamento.

re. fe.