Mense scolastiche, premio ‘green’ per Ferrara

Altro traguardo importante per Ferrara, che per l’edizione 2025 dei Premi Compraverde BuyGreen è riuscita a conquistare un riconoscimento nella sezione Mensa verde. In effetti la città può ritenersi soddisfatta di aver vinto questo premio, che dal 2008 ha l’obiettivo di mettere in evidenza l’importanza dell’impegno a rispettare l’applicazione dei criteri ambientali minimi per una vera sostenibilità.

"Siamo onorati – ha affermato Chiara Scaramagli, assessore alla Pubblica istruzione – di aver ricevuto questo prestigioso premio, perché testimonia l’impegno e la dedizione che è stata messa in questa causa. A mio avviso è una grande soddisfazione se chi di dovere sia riuscito a comprendere i nostri criteri di sostenibilità ambientali e sociali, che di fatto ci hanno permesso di mantenere un livello sempre più alto in questo campo".

Un premio importante che però non è arrivato per caso, come anche testimoniato da Sandro Bastia, dirigente del settore Istruzione: "Negli anni abbiamo avuto un finanziamento da parte della regione per istituire questa sezione di mensa green, fra l’altro una delle primissime in tutta l’Emilia-Romagna. Naturalmente intendiamo proseguire su questa strada per mantenere le nostre mense sempre più ecologiche e sostenibili".