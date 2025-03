Menù tricolore nel pranzo di gala

Come ricordato anche dall’assessore Gulinelli, la statua di re Vittorio Emanuele II - sulla quale ha scritto un libro Luciano Maragna, sottotitolato non a caso "Un monumento di polemiche" - fu inaugurata nel novembre del 1889 "alle ore 2 pomeridiane". Dall’archivio di Leopoldo Santini spunta il menù preparato per il pranzo di gala. Un elenco che vale la pena di sfogliare: ostriche dell’Adriatico, zuppa tricolore, pasticcini alla piemontese, branzini alla lombarda, vitello alla ligure, poncio alla romana, cardoni trifolati, caccia allo spiedo, insalata di stagione, gelato alla ferrarese, pasticceria e confetteria, formaggio e frutta. Tra i vini: Capri bianco, Falerio rosso, Chianti, Conegliano spumante e Cognac.