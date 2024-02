Meravigliose creature, vita e diversità nel libro di Mazzotti

Un’indagine attraverso ‘Meravigliose creature. La diversità della vita come non la conosciamo’ è il tema sviluppato dal volume uscito per le edizioni Il Mulino (2024), scritto dal direttore del Museo di storia naturale Stefano Mazzotti. Dalle specie custodite e documentate tra le pareti del museo civico, in largo Vancini, si passa così a scoprire che in Amazzonia esiste una specie di scimmia ‘titi’ che fa le fusa come un gatto, che il rettile più piccolo del mondo può stare sulla punta d’un dito e si trova in Madagascar e che solo in questo nuovo Millennio sono stati scoperti il toporagno elefante testa grigia della Tanzania, il pesce lumaca della fossa delle Marianne e la rana viola dell’India meridionale. Per indagare su queste e tante altre curiosità e novità scientifiche sull’ambiente in cui viviamo, i riflettori di una troupe di Rai 1 del Tg del mattino sono stati puntati nelle sale del museo ferrarese per parlare in diretta di biodiversità giovedì primo febbraio. Il tema della biodiversità, affrontato nel volume del direttore del museo Stefano Mazzotti, sarà con lui ancora al centro di questi appuntamenti. Oggi alle 20 ci sarà un intervento a radio Dj con Daniele Bossari. Mercoledì 14 febbraio alle 12.25 sarà la volta della puntata di ‘Quante storie’ su Rai 3 con Giorgio Zanchini. Martedi 20 febbraio si terrà la presentazione alla biblioteca Ariostea con Giorgio Bertorelle e Paola Spinozzi dell’Università di Ferrara.