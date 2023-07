"Mercati ambulanti, cambio di rotta del Pd elettoralistico e tardivo"

di Federico Soffritti *

Leggo l’articolo dei consiglieri Pd Colaiacovo e Nanni sul tema ambulanti a Ferrara. Non posso che dirmi stupito dell’inversione totale di quel partito sul temi rispetto a quando governava la città. Pare che sedere sui banchi dell’opposizione porti finalmente a sconfessare totalmente la rotta tracciata dalle giunte Tagliani.

Una conversione sulla via di Damasco che se pure un po’ troppo tardiva ed elettoralistica, può comunque essere utile a un settore che, come sottolinea il presidente Anva, Finotelli, è stato sempre trascurato dalla politica locale negli anni passati e che purtroppo la pandemia e la crisi economica ed inflazione che hanno pesantemente colpito nell’ultimo quadriennio. Difficile sostenere che il sottoscritto abbia “abbandonato” da consigliere comunale questo settore commerciale: difficile immaginarlo per chi, ancora oggi, tutte le mattine all’alba si alza per lavorare nei mercati del territorio. Invito i consiglieri PD ad alzarsi con me alle 4 di mattina e venire a vedere che vuol dire. Purtroppo non ho visto quel partito nei mercati durante le ultime elezioni politiche (Io c’ero). Non ricordo una loro proposta per realizzare il mercato storico a Ferrara - se ne parla ora su mia iniziativa - eppure dal 2008 ad oggi hanno amministrato Ferrara per 21 anni. Ricordo però gli atti della giunta Tagliani volti a smantellare definitivamente, nel 2015, il mercato del venerdì proprio da piazza Trento Trieste, nonostante una corposa petizione contraria realizzata dagli ambulanti (più di 3000 sottoscrittori inascoltati): fu il PD a mettere fuori dalla porta gli ambulanti che oggi, paradossalmente lamentano non esserci.

Ricordo anche le tante polemiche sulla Festa del Regalo, sui grandi investimenti fatti dalla categoria e disconosciuti sempre dalla giunta Tagliani: soldi che sono stati letteralmente accantonati in un magazzino. Ricordo anche il mio dissenso sulla soppressione del mercato in occasione del concerto di De Gregori nel 2021. Il Pd invece appare smemorato su tutto, soprattutto su se stesso. Accolgo con favore un dibattito sulla mia categoria professionale, sono sempre pronto a confrontarmi con le associazioni, come Anva, per ridare onore e valore al settore. A Colaiacovo e Nanni dico: votino a favore del mio ordine del giorno se, finalmente, hanno deciso di svoltare rispetto alla loro storia. Hanno l’occasione di dimostrare il cambio di passo.

* consigliere comunale

Fratelli d’Italia - Ferrara