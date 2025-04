Mercati, espositori e tanti giochi. I fiori tornano a colorare il centro

Nel fine settimana del 12 e 13 aprile prossimi, piazza e Corso del Guercino saranno coinvolte nell’ormai "tappa classica" della programmazione annuale di eventi targati Pro Loco di Cento. Torna, infatti, l’appuntamento con la manifestazione "Fiori & Bimbi". "E siamo arrivati a quota nove – presenta il presidente della Pro Loco di Cento, Daniele Rubino -. Nove edizioni in undici anni (ricordando che per due anni non è stato possibile realizzarla, a causa dell’emergenza Covid) da quando, con volontà ben precisa di animare il nostro amato centro storico anche in momenti diversi dai soliti eventi, ci inventammo questa manifestazione". Il presidente Rubino è felice nel vedere che, nonostante i nove anni già trascorsi, la macchina organizzativa sta dando davvero buoni risultati: "sono in tante e a vario titolo le persone coinvolte in questa manifestazione – prosegue –. Innanzitutto, come sempre, i nostri volontari pronti a dare una mano quando si tratta di Cento e del nostro meraviglioso centro storico. Poi l’Amministrazione comunale che ringrazio per aver collaborato assieme a noi nella realizzazione di questa edizione 2025, i partner tecnici che si sono occupati della Segreteria Commerciale: l’Accento s.r.l. per la parte espositiva e il Consorzio della Versilia per il mercato del made in Italy". Un impegno importante, dunque per la manifestazione. Daniele Rubino, poi, riferisce alcuni dettagli riguardo alle iniziative che animeranno il fulcro del centro storico: "Piazza del Guercino, cuore pulsante di questo evento, vedrà il posizionamento di strutture gonfiabili che metteremo a disposizione gratuitamente dei bambini sia sabato 12 che domenica 13 aprile dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Assieme ai bambini – prosegue Rubino – saranno accontentati anche i genitori con una parte commerciale". La domenica, la festa vedrà il proprio momento clou: "Arriveranno, già dalle prime ore del mattino, i famosi banchi del mercato della Versilia con la loro boutique all’aria aperta. Per noi un gradito ritorno che si sviluppa con banchi di dimensioni 8 metri per 5 lungo tutto il corso principale, rendendo la via piena e colorata di proposte made in Italy". Fiori & Bimbi rappresenta anche un momento per essere vicini al commercio locale perché, come spiega il presidente di Pro Loco, "i negozi hanno bisogno di incrementare le vendite e speriamo – conclude – sia raccolto da più esercenti possibile il nostro invito a rimanere aperti in via straordinaria anche la domenica". Quello del 12 e 13 aprile, dunque, si preannuncia un weekend all’insegna del divertimento dedicato a tutte le famiglie, tra giochi ed espositori che animeranno il centro.

Valerio Franzoni