Mercatini creativi con venti espositori in piazza della Libertà

Dopo l’esordio di marzo scorso, torna domani ‘Creativando – Mercatini creativi di Copparo’, che si terrà, in collaborazione con ComArt e con il patrocinio del Comune di Copparo, tutte le prime domeniche del mese, con le sole eccezioni di maggio e giugno, quando è programmato rispettivamente per il 14 maggio e per il 18 giugno, per l’impossibilità di installare altre strutture nell’ambito di manifestazioni quali Street Food e Palio di Copparo. I mercatini creativi troveranno spazio in piazza della Libertà e si svolgeranno dalle 9 del mattino sino alle 19: saranno una ventina gli espositori presenti e pronti ad animare il ‘cuore’ del centro cittadino, accogliendo cittadini e visitatori con le loro esposizioni di prodotti di artigianato, accessori e molto altro ancora, frutto della creatività che contraddistingue l’iniziativa. Oltre alle date già citate, gli altri appuntamenti con ‘Creativando’ sono programmati nelle domeniche 2 luglio, il 6 agosto, e in settembre.