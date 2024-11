Mercatini di Natale, folla sul Listone. Addobbi, sapori e regali per tutti

Inaugurato sabato in piazza Trento Trieste, ieri è stato subito preso d’assalto dai ferraresi e dai turisti il Mercatino di Natale. Le caratteristiche casette di legno, che compongono la Festa del Regalo Confesercenti e il Cna Christmas Village, rimarranno aperte fino al 6 gennaio 2025 portando la magia delle Festività nel cuore della nostra città. Il lato di fronte a Palazzo San Crispino è caratterizzato dal Villaggio di Natale dei maestri artigiani di Cna con 13 casette dedicate all’artigianato di qualità. Dodici saranno fisse, mentre una ospiterà a rotazione tre artigiani ogni settimana, per un totale di 15 espositori. Qui si possono acquistare prodotti unici, realizzati con cura e passione, che spaziano dall’enogastronomia alle creazioni artistiche e artigianali per la casa. Tra le delizie proposte ci sono pampepato, panettoni, dolci natalizi e biscotti certificati De.Co., marinati preparati secondo la tradizione comacchiese, distillati del delta, vini delle terre del Verginese, saba, miele delle valli, tisane aromatiche, marmellate e composte. Non mancano saponette profumate, accessori moda originali come bigiotteria e borse in pelle, manufatti in ceramica, colorate creazioni con i sassi e fotografie suggestive della città incorniciate con legno di recupero. In continuità col Villaggio, il lato verso la piazza della Cattedrale ospita lo storico mercato del Consorzio ’Festa del Regalo’ Confesercenti con 24 casette colme di idee regalo, dolciumi per le festività natalizie, i classici oggetti per adornare alberi di Natale e presepi, e tante sorprese per grandi e piccini. E’ presente quest’anno uno stand dedicato alla liquirizia. Il mercatino sarà aperto al pubblico fino al 6 gennaio 2025 dalle ore 8.30 alle ore 20.30 nei giorni feriali, con prolungamento fino alle ore 24 nei giorni festivi e prefestivi.